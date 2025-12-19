Printemps 2026 exposition Antoine Géhanne Coutances

Printemps 2026 exposition Antoine Géhanne

4 Rue Saint-Pierre Coutances Manche

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-02 10:00:00

fin : 2026-03-31 19:00:00

2026-03-02

La peinture de l’artiste Antoine Géhanne s’appuie toujours sur des photographies. Qu’il s’agisse de s’en

réapproprier ou d’en faire moi-même, peindre est toujours une seconde approche. Devant sa toile ou son panneau de bois, il développe une touche lente et retenue. Le plus souvent, il privilégie des cadrages serrés pour peindre longuement les détails.

Des natures mortes aux tissus pliés jusqu’aux corolles des fleurs, l’intérêt pour la traduction picturale des lumières, des couleurs et des matières reste le même.

Ce temps long qu’il accorde à ses tableaux, par opposition aux instantanés photographiques dont ils s’inspirent, est le principal sujet de son travail.

En étant attentif aux détails, dans les plis d’une chemise ou la couleur d’un pétale, il invite à s’arrêter sur quelques fragments d’un monde silencieux.

Diplômé de l’Esam Caen-Cherbourg, l’artiste vit et travaille dans le Bessin.

D’abord attiré par la peinture et le dessin, Antoine Géhanne développait des installations et des assemblages composés de matériaux pauvres et récupérés. Jeux de surfaces et de rapports colorés, ces assemblages appelaient un retour à la peinture. Aujourd’hui, il explore uniquement ce médium. .

4 Rue Saint-Pierre Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 28 23 94 67 lagaleriedessept@gmail.com

