Printemps à la ferme, Cidrerie Distillerie Pelletier, La Chapelle-Huon
Printemps à la ferme, Cidrerie Distillerie Pelletier, La Chapelle-Huon samedi 6 juin 2026.
Printemps à la ferme 6 et 7 juin Cidrerie Distillerie Pelletier Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
La Cidrerie Distillerie Pelletier organise son évènement annuel : Portes Ouvertes et Marché de Producteurs
Samedi 6 Juin de 14h30 à 18h
Dimanche 7 Juin de 9h30 à 18h
Au programme :
Visites Découverte en déambulation dans les vergers : Samedi à 15h et 17h – Dimanche à 11h – 15h et 17h
Activités pour les enfants
Fabrication de pains et bourdons à l’ancienne
Démonstration de distillation
Marché de producteurs : Huître, Champagne, Viande de cerf, Biscuiterie salée et sucrée, Miel, Fruits et Légumes, Fromage de chèvre,…
Cidrerie Distillerie Pelletier 72310 la maison brulée la chapelle La Chapelle-Huon 72310 Sarthe Pays de la Loire
La Cidrerie Distillerie Pelletier organise son évènement annuel : Portes Ouvertes et Marché de Producteurs
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