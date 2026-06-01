Printemps à la ferme, Cidrerie Distillerie Pelletier, La Chapelle-Huon

Printemps à la ferme 6 et 7 juin Cidrerie Distillerie Pelletier Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La Cidrerie Distillerie Pelletier organise son évènement annuel : Portes Ouvertes et Marché de Producteurs

Samedi 6 Juin de 14h30 à 18h

Dimanche 7 Juin de 9h30 à 18h

Au programme :

Visites Découverte en déambulation dans les vergers : Samedi à 15h et 17h – Dimanche à 11h – 15h et 17h

Activités pour les enfants

Fabrication de pains et bourdons à l’ancienne

Démonstration de distillation

Marché de producteurs : Huître, Champagne, Viande de cerf, Biscuiterie salée et sucrée, Miel, Fruits et Légumes, Fromage de chèvre,…

Cidrerie Distillerie Pelletier 72310 la maison brulée la chapelle La Chapelle-Huon 72310 Sarthe Pays de la Loire

La Cidrerie Distillerie Pelletier organise son évènement annuel : Portes Ouvertes et Marché de Producteurs

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