PRINTEMPS A LA FERME Ferme de Launay – Préaux, 8 juin 2025 10:00, Préaux.

Mayenne

PRINTEMPS A LA FERME Ferme de Launay Lieu-dit Launay Préaux Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 10:00:00

fin : 2025-06-08 12:00:00

Date(s) :

2025-06-08

Rencontrez Christine et Andrew à la ferme de Launay !

Christine et Andrew vous invite à visiter leur ferme dans le cadre de l’événement « Bienvenue à la ferme »

Visite guidée de l’élevage en plein air de la ferme de Launay pour voir les cochons et les porcelets à 10h et 15h (durée 1h30/2h).

Animations pour les petits et les grands avec dégustation des produits de la ferme.

Dimanche 8 juin 2025, de 10h à 12h et de 15h à 17h, à Préaux.

Gratuit sur réservation obligatoire par téléphone au 02 43 10 97 70 ou mail lafermedelaunay53@gmail.com .

Lieu-dit Launay

Préaux 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 10 97 70 lafermedelaunay53@gmail.com

English :

Meet Christine and Andrew at Launay Farm!

German :

Treffen Sie Christine und Andrew auf dem Bauernhof von Launay!

Italiano :

Incontrate Christine e Andrew alla Fattoria Launay!

Espanol :

¡Conoce a Christine y Andrew en la Granja Launay!

