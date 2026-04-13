Fontguenand

Printemps à la ferme

Fontguenand Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-25 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Vous êtes les bienvenue au Domaine du Bois Gaultier à Fontguenand.

Une découverte ludique et sensorielle. .

Fontguenand 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 75 45 94 91 serge.leclair@orange.fr

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English :

Welcome to the Domaine du Bois Gaultier in Fontguenand.

L’événement Printemps à la ferme Fontguenand a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Pays de Valençay