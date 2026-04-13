Printemps à la ferme Fontguenand
Printemps à la ferme Fontguenand samedi 23 mai 2026.
Fontguenand
Printemps à la ferme
Fontguenand Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-25 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Vous êtes les bienvenue au Domaine du Bois Gaultier à Fontguenand.
Une découverte ludique et sensorielle. .
Fontguenand 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 75 45 94 91 serge.leclair@orange.fr
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English :
Welcome to the Domaine du Bois Gaultier in Fontguenand.
L’événement Printemps à la ferme Fontguenand a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Pays de Valençay