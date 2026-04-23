Printemps à la ferme La Fermette du Pérougord La Fermette du Pérougord Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Printemps à la ferme La Fermette du Pérougord La Fermette du Pérougord Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac lundi 25 mai 2026.
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Printemps à la ferme La Fermette du Pérougord
La Fermette du Pérougord 1306 Route de la Gare de la Gélie Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 10:00:00
fin : 2026-05-25 14:00:00
Date(s) :
2026-05-25
10h 14h. Pique-nique géant qui va régaler toute la famille ! Pique nique fermier avec des produits locaux. Ambiance nature, animaux, détente. Espace jeux, coin lecture. Sur réservation. 8€ à 15€
Le pique-nique à ne pas manquer ce printemps !
Envie d’un moment qui sent bon la campagne, les produits locaux… et la bonne humeur ?
Dans le cadre du Printemps à la Ferme, on vous prépare un pique-nique géant qui va régaler toute la famille !
Venez savourer un moment hors du temps au cœur de notre élevage d’alpagas… entre rencontres animales, détente et plaisirs gourmands.
Au menu pique-nique fermier à base de produits locaux
Ambiance nature, animaux et détente
Bonus espace jeux + coin lecture pour prolonger le plaisir
Places limitées réservation obligatoire 48h avant. Parce qu’un pique-nique réussi, ça se prépare avec soin .
La Fermette du Pérougord 1306 Route de la Gare de la Gélie Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 87 38 05
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English : Printemps à la ferme La Fermette du Pérougord
10am 2pm. Giant picnic for the whole family! Farm picnic with local produce. Nature atmosphere, animals, relaxation. Games area, reading corner. Reservations required. 8? à 15?
L’événement Printemps à la ferme La Fermette du Pérougord Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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