Printemps à la ferme L’Autruche et la Chèvrerie du Maine

Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Du 20 mars au 20 juin 2026, faisons fleurir les fermes dans le cadre du Printemps à la ferme en Pays de la Loire !

Près de 40 fermes du réseau @bienvenuealafermepaysdelaloire vous ouvrent leurs portes pour présenter l’agriculture locale, les savoir-faire et la beauté de nos territoires.

Au programme découvertes gourmandes, ateliers, balades nature et bien plus ! Tout est réuni pour profiter pleinement de l’arrivée des beaux jours et se reconnecter à la nature !

Une occasion unique de Rencontrer les #producteurs passionnés. Déguster des produits frais et locaux. Vivre des expériences authentiques en famille ou entre amis.

Retrouvez le programme complet et toutes les infos sur www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire

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Des producteurs locaux seront présents pour un marché de producteurs sur la ferme.

Visite fléchée de l’exploitation pour découvrir ou re découvrir notre activité sur la ferme.

Possibilité de voir et caresser les chèvres.

Restauration le midi, un repas avec les produits de nos producteurs sera proposé sur réservation . .

Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 74 41 95 07 earldumaine@gmail.com

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English :

From March 20 to June 20, 2026, let’s get our farms in bloom as part of Printemps à la ferme en Pays de la Loire!

L’événement Printemps à la ferme L’Autruche et la Chèvrerie du Maine Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-03-19 par SUD MAYENNE