Printemps à la ferme Les Serres Renazéennes Renazé
Printemps à la ferme Les Serres Renazéennes Renazé samedi 25 avril 2026.
Printemps à la ferme Les Serres Renazéennes
3 Rue des Vignes Renazé Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
Du 20 mars au 20 juin 2026, faisons fleurir les fermes dans le cadre du Printemps à la ferme en Pays de la Loire !
Près de 40 fermes du réseau @bienvenuealafermepaysdelaloire vous ouvrent leurs portes pour présenter l’agriculture locale, les savoir-faire et la beauté de nos territoires.
Au programme découvertes gourmandes, ateliers, balades nature et bien plus ! Tout est réuni pour profiter pleinement de l’arrivée des beaux jours et se reconnecter à la nature !
Une occasion unique de Rencontrer les #producteurs passionnés. Déguster des produits frais et locaux. Vivre des expériences authentiques en famille ou entre amis.
Retrouvez le programme complet et toutes les infos sur www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire
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Marché à la ferme ventes de plants de légumes, plants de fleurs, pépinière…
Visite guidée des serres de 11 h à 14 h le dimanche.
Nouveautés et promotions tout le week-end ! .
3 Rue des Vignes Renazé 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 6 21 34 07 77 lesserresrenazeennesgmail.com
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English :
From March 20 to June 20, 2026, let’s get our farms in bloom as part of Printemps à la ferme en Pays de la Loire!
L’événement Printemps à la ferme Les Serres Renazéennes Renazé a été mis à jour le 2026-03-19 par SUD MAYENNE