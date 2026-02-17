Printemps à la ferme Les vergers de la Rouérie

La Rouërie Gennes-Longuefuye Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Du 20 mars au 20 juin 2026, faisons fleurir les fermes dans le cadre du Printemps à la ferme en Pays de la Loire !

Près de 40 fermes du réseau @bienvenuealafermepaysdelaloire vous ouvrent leurs portes pour présenter l’agriculture locale, les savoir-faire et la beauté de nos territoires.

Au programme découvertes gourmandes, ateliers, balades nature et bien plus ! Tout est réuni pour profiter pleinement de l’arrivée des beaux jours et se reconnecter à la nature !

Une occasion unique de Rencontrer les #producteurs passionnés. Déguster des produits frais et locaux. Vivre des expériences authentiques en famille ou entre amis.

Retrouvez le programme complet et toutes les infos sur www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire

Suivez-nous sur les réseaux

· Facebook/Instagram @bienvenuealafermepaysdelaloire

· LinkedIn @bienvenuealafermefrance

Ferme ouverte où vous pourrez visiter notre exploitation et découvrir comment nous passons du verger à

la bouteille. Jeu de piste dans les vergers pour les familles. Dégustation de nos produits.

Marché à la ferme.

Tarif gratuit. .

La Rouërie Gennes-Longuefuye 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 067782203 samuelruault@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From March 20 to June 20, 2026, let’s get our farms in bloom as part of Printemps à la ferme en Pays de la Loire!

L’événement Printemps à la ferme Les vergers de la Rouérie Gennes-Longuefuye a été mis à jour le 2026-03-19 par SUD MAYENNE