Printemps à la ferme portes ouvertes à La Ferme de L’Hermitain L’Hermitain Souvigné

Printemps à la ferme portes ouvertes à La Ferme de L’Hermitain

L’Hermitain 5 Chemin de la Garenne Souvigné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Cet élevage de volailles vous ouvre ses portes pour vous faire partager son quotidien et son savoir-faire. Vous pourrez y découvrir une grande diversité d’animaux poules pondeuses, poules d’ornement, canards, oies, pintades, poulets et cailles.

Au programme rencontre avec les animaux, visite de l’élevage, échanges avec le producteur et conseils personnalisés. Une belle occasion de mieux comprendre les pratiques agricoles et de créer un lien direct avec l’éleveur.

Et pour prolonger l’expérience, vous aurez la possibilité de repartir avec vos coups de cœur, directement depuis la ferme .

L’Hermitain 5 Chemin de la Garenne Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 10 53 41 anais.souchet@cmds.chambagri.fr

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English : Printemps à la ferme portes ouvertes à La Ferme de L’Hermitain

L’événement Printemps à la ferme portes ouvertes à La Ferme de L’Hermitain Souvigné a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Haut Val De Sèvre