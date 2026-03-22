Printemps à la ferme Portes ouvertes Orrouer
Printemps à la ferme Portes ouvertes Orrouer mercredi 15 avril 2026.
Printemps à la ferme Portes ouvertes
La Choltière Orrouer Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 09:30:00
fin : 2026-04-15 18:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Printemps à la ferme Portes ouvertes
Venez assister à une journée découverte des productions et des métiers à la Ferme de la Choltière, un ferme typique de la plaine eurélienne . Un moment de rencontre lors de découverte ludiques et sensorielles. Vous êtes les bienvenus !
Au programme
– Des ateliers à thème et animés à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h. Sur inscription (limités à 15 personnes)
– Une course d’orientation en famille, parcours libre autour de la ferme
– Activités pour enfants
– Buvette aire de pique nique
Gratuit à partir de 4 ans. .
La Choltière Orrouer 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 40 28 41 30 fermedelacholtiere@gmail.com
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English :
Printemps à la ferme: Open house
L’événement Printemps à la ferme Portes ouvertes Orrouer a été mis à jour le 2026-03-22 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE