Printemps à la ferme Portes ouvertes

La Choltière Orrouer Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 09:30:00

fin : 2026-04-15 18:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Printemps à la ferme Portes ouvertes

Venez assister à une journée découverte des productions et des métiers à la Ferme de la Choltière, un ferme typique de la plaine eurélienne . Un moment de rencontre lors de découverte ludiques et sensorielles. Vous êtes les bienvenus !

Au programme

– Des ateliers à thème et animés à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h. Sur inscription (limités à 15 personnes)

– Une course d’orientation en famille, parcours libre autour de la ferme

– Activités pour enfants

– Buvette aire de pique nique

Gratuit à partir de 4 ans. .

La Choltière Orrouer 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 40 28 41 30 fermedelacholtiere@gmail.com

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English :

Printemps à la ferme: Open house

L’événement Printemps à la ferme Portes ouvertes Orrouer a été mis à jour le 2026-03-22 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE