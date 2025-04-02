Printemps à Saverne Jeu de piste des commerçants Saverne
Printemps à Saverne Jeu de piste des commerçants Saverne mercredi 1 avril 2026.
Printemps à Saverne Jeu de piste des commerçants
Centre-ville Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-01 09:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Bulletins à récupérer chez les commerçants partenaires ou à l’OT et à déposer dans l’urne à l’OT avant le 25 avril 2026. .
Centre-ville Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr
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English :
L’événement Printemps à Saverne Jeu de piste des commerçants Saverne a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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