Printemps à Saverne Jeu de piste des commerçants

Centre-ville Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-01 09:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Bulletins à récupérer chez les commerçants partenaires ou à l’OT et à déposer dans l’urne à l’OT avant le 25 avril 2026. .

Centre-ville Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr

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English :

L’événement Printemps à Saverne Jeu de piste des commerçants Saverne a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région