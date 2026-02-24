Pour le printemps, Feuille Blanche Café Noir vous propose un atelier floral tout en douceur.

Le temps d’un moment créatif, apprenez à composer votre propre bouquet autour des fleurs de saison.

Que vous veniez en solo pour vous faire plaisir, ou en duo pour partager une expérience à deux (amoureux·ses, ami·es, …), cet atelier est une invitation à créer, à prendre le temps et à repartir avec une création unique.

Vous serez guidé·e pas à pas dans la composition de votre bouquet

Aucune expérience requise

Un moment hors du temps, entre fleurs et créativité

Samedi 21 mars

47 € en solo ou 82 € en duo

Les places sont limitées — pensez à réserver

Le samedi 21 mars 2026

de 16h00 à 18h00

payant

47 € en solo ou 82 € en duo

Public adultes.

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris



