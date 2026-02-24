Printemps – Atelier Floral : un bouquet a offrir, un moment a partager Feuille Blanche, Café Noir Paris
Pour le printemps, Feuille Blanche Café Noir vous propose un atelier floral tout en douceur.
Le temps d’un moment créatif, apprenez à composer votre propre bouquet autour des fleurs de saison.
Que vous veniez en solo pour vous faire plaisir, ou en duo pour partager une expérience à deux (amoureux·ses, ami·es, …), cet atelier est une invitation à créer, à prendre le temps et à repartir avec une création unique.
Vous serez guidé·e pas à pas dans la composition de votre bouquet
Aucune expérience requise
Un moment hors du temps, entre fleurs et créativité
Samedi 21 mars
47 € en solo ou 82 € en duo
Les places sont limitées — pensez à réserver
Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris
