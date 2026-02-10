Printemps au Chai Sancerre

Printemps au Chai

6 Rue Porte César Sancerre Cher

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 19:00:00

2026-04-04

Le Domaine Château de Sancerre vous propose une journée sous le signe du raisin !

Des exposants, des animations musicales tout au long de la journée et des visites accompagnées du chai de production des cuvées du domaine.

Vous aurez ensuite l'occasion de déguster les vins.

6 Rue Porte César Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 51 53 tourisme@chateaudesancerre.fr

English :

Château de Sancerre invites you to spend a day with grapes!

Musical entertainment throughout the day and guided tours of the winery where the estate’s vintages are produced.

You’ll then have the chance to taste the wines.

