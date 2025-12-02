Printemps au Jardin-Foire aux plantes Lieu-dit Roc’h Hievec Roscoff

Printemps au Jardin-Foire aux plantes

Lieu-dit Roc’h Hievec Jardin Exotique et Botanique de Roscoff Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : 2026-04-05

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Marché de producteurs proposant une grande diversité de plantes d’ici et d’ailleurs au Jardin Exotique & Botanique de Roscoff.

La 9ème édition de Printemps au jardin regroupera une vingtaine d’exposants, producteurs de plantes, allant de la production de plantes médicinales, des succulentes, à des plantes rares sous nos climats. Des artisans du jardin seront présents pour agrémenter les plantations de mobilier ou de décorations artisanales.

Entrée Libre sur la foire aux plantes. Visite du jardin en tarif réduit. Petit stand de restauration présent sur place (crêpes et buvette).

Parkings gratuits à proximité. (Port du Bloscon et stade de foot-5 mn de marche). .

