Printemps au naturel Portes ouvertes à la savonnerie Camping La Chatonnière Jumilhac-le-Grand

Printemps au naturel Portes ouvertes à la savonnerie

Camping La Chatonnière 285 Allée de la Chatonnière Jumilhac-le-Grand Dordogne

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

2026-05-17

J’ouvre les portes de ma savonnerie Une journée pour découvrir comment je fabrique mes cosmétiques naturels, labélisés Nature et Progrès, ici en Dordogne, au cœur du Périgord. Visite, démonstrations, échanges, boutique et surprises spéciales Fête des mères.

Une idée de sortie locale et engagée à l’approche de la Fête des mères.

Camping La Chatonnière 285 Allée de la Chatonnière Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 57 36

English : Printemps au naturel Portes ouvertes à la savonnerie

A day to discover how I make my natural, Nature et Progrès-labeled cosmetics, here in the Dordogne, in the heart of the Périgord region. Visit, demonstrations, discussions, store and special Mother’s Day surprises.

