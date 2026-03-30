Printemps au Port Quai Amiral Lalande Le Mans

Printemps au Port

Quai Amiral Lalande Capitainerie du port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Le Printemps au Port ouvre la saison de la location des bateaux le samedi 11 avril 2026.

Venez célébrer l’arrivée du printemps au bord de l’eau !

Organisé par Le Mans Métropole, en partenariat avec Cénovia et les associations du port, cet événement vous invite à partager un après-midi d’animations pour les petits , des balades en bateaux, à bord de la rêveuse Saint Nicolas ou d’un bateau électrique, maquillage, aviron, courses de bateaux pop-pop, ateliers, animations musicales, etc….

Venez profiter d’une ambiance festive et de nombreuses activités sur place !

Food trucks sur place

Les détails du programme seront partagés avec vous prochainement. .

Quai Amiral Lalande Capitainerie du port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

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English :

Spring in Port opens the boat rental season on Saturday, April 11, 2026.

L’événement Printemps au Port Le Mans a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Le Mans