Printemps au Port Quai Amiral Lalande Le Mans
Printemps au Port Quai Amiral Lalande Le Mans samedi 11 avril 2026.
Printemps au Port
Quai Amiral Lalande Capitainerie du port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Le Printemps au Port ouvre la saison de la location des bateaux le samedi 11 avril 2026.
Venez célébrer l’arrivée du printemps au bord de l’eau !
Organisé par Le Mans Métropole, en partenariat avec Cénovia et les associations du port, cet événement vous invite à partager un après-midi d’animations pour les petits , des balades en bateaux, à bord de la rêveuse Saint Nicolas ou d’un bateau électrique, maquillage, aviron, courses de bateaux pop-pop, ateliers, animations musicales, etc….
Venez profiter d’une ambiance festive et de nombreuses activités sur place !
Food trucks sur place
Les détails du programme seront partagés avec vous prochainement. .
Quai Amiral Lalande Capitainerie du port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52
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English :
Spring in Port opens the boat rental season on Saturday, April 11, 2026.
L’événement Printemps au Port Le Mans a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Le Mans
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