Printemps au Restaurant Restaurant des Chasseurs Ascain

Du 9 au 15 mars, de nombreux restaurants du Sud Labourd participent à l’opération Printemps au Restaurant en proposant des menus à prix fixes.

Profitez de cette occasion pour (re)découvrir le restaurant des Chasseurs à Ascain.

Menu midi

– Œuf cocotte, serrano, gratiné à l’Ossau-Iraty

– Risotto d’asperges blanches des Landes, copeaux de parmesan, croquant d’asperges à l’huile d’olive et citron

– Brownie, éclats de cacahuètes caramélisées, glace noisette maison

Menu soir

– Crème brûlée au chèvre chutney de tomates, noix caramélisées, compotée d’oignons

– Paleron de bœuf confit, consommé aux saveurs Thaï, légumes du marché

– Omelette norvégienne maison flambée au Grand Marnier .

Restaurant des Chasseurs 45 Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 31

