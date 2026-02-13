Printemps au Restaurant Restaurant des Chasseurs Ascain
Printemps au Restaurant Restaurant des Chasseurs Ascain samedi 14 mars 2026.
Printemps au Restaurant
Restaurant des Chasseurs 45 Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14 21:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Du 9 au 15 mars, de nombreux restaurants du Sud Labourd participent à l’opération Printemps au Restaurant en proposant des menus à prix fixes.
Profitez de cette occasion pour (re)découvrir le restaurant des Chasseurs à Ascain.
Menu midi
– Œuf cocotte, serrano, gratiné à l’Ossau-Iraty
– Risotto d’asperges blanches des Landes, copeaux de parmesan, croquant d’asperges à l’huile d’olive et citron
– Brownie, éclats de cacahuètes caramélisées, glace noisette maison
Menu soir
– Crème brûlée au chèvre chutney de tomates, noix caramélisées, compotée d’oignons
– Paleron de bœuf confit, consommé aux saveurs Thaï, légumes du marché
– Omelette norvégienne maison flambée au Grand Marnier .
Restaurant des Chasseurs 45 Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Printemps au Restaurant
L’événement Printemps au Restaurant Ascain a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Pays Basque