Printemps au restaurant Restaurants Etchehandia et Aintzina Espelette

Restaurants Etchehandia et Aintzina Karrika Nagusia Espelette Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-09

fin : 2026-03-15

Du 9 mars au 15 mars 2026, de nombreux restaurants participent à l’opération Le Printemps au Restaurant . Ils proposent des menus à prix fixes 18 € et/ou 25 € pour le déjeuner et 28 € et/ou 35 € pour le dîner !

Profitez de cette occasion pour découvrir de nouveaux restaurants et de nouvelles saveurs.

Réserver directement auprès des restaurants. .

Restaurants Etchehandia et Aintzina Karrika Nagusia Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques

