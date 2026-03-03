Printemps au restaurant Itxassou
Printemps au restaurant Itxassou lundi 9 mars 2026.
Du 9 mars au 15 mars 2026, de nombreux restaurants participent à l’opération Le Printemps au Restaurant . Ils proposent des menus à prix fixes 18 € et/ou 25 € pour le déjeuner et 25€ et/ou 35€ pour le dîner.
Profitez de cette occasion pour découvrir de nouveaux restaurants et de nouvelles saveurs. .
Bistrot Etchepare Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 75 14
