Printemps Bio 2025 – Nantes et communes de la métropole Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-03

Gratuit : non Conditions selon activités, merci de vous référer au programme Tout public

Du 12 mai au 8 juillet, découvrez ou redécouvrez la bio avec les agriculteurs, les producteurs, les transformateurs et les distributeurs près de chez vous qui ouvrent leurs portes pour le Printemps Bio !Dégustations, marchés festifs, fermes ouvertes, ateliers pédagogiques, conférences… Tout le programme de la métropole nantaise

Nantes et communes de la métropole Nantes 44000