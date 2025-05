Printemps Bio au Château Lavison – Château de Lavison Loubens, 15 juin 2025 10:00, Loubens.

Gironde

Début : 2025-06-15 10:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

2025-06-15

Printemps Bio au Château Lavison avec au programme un marché de producteurs bio et des artisans locaux, un jeu de piste à 15h pour les plus jeunes, repas sous les tilleuls (sur réservation) et un concert en fin de journée. .

Château de Lavison 1 Lavison Ouest

Loubens 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 48 82 chateau.lavison@orange.fr

