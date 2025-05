PRINTEMPS BIO EN MAYENNE CHEVRE GOURMANDE ET CIE – La papinière Saint-Georges-Buttavent, 14 juin 2025 14:00, Saint-Georges-Buttavent.

Mayenne

PRINTEMPS BIO EN MAYENNE CHEVRE GOURMANDE ET CIE La papinière Ferme du petit Coin de Paradis Saint-Georges-Buttavent Mayenne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 14:00:00

fin : 2025-06-14 19:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Le Printemps Bio est un temps fort organisé chaque année pour faire découvrir l’agriculture biologique sous toutes ses formes. Partout en France, il réunit les acteurs de la bio et le grand public

Au programme

À 14h, 15h15 et 16h15 visites guidées de la ferme,

À 14h, 15h et 16h Escape Game des métiers de l’agriculture (8 personnes maximum, 10 ans minimum),

Tours de poneys à partir de 3 ans,

Dégustation de glaces, lait, yaourts à boire,

Petit marché de producteurs ventes de glaces, fromages,

Participation à la traite des chèvres à partir de 17h30

Réservation Visite guidée de la ferme à 5€ par personne et Escape Game 5€ par personne .

La papinière Ferme du petit Coin de Paradis

Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 15 06 57 lepetitcoindeparadis@laposte.net

English :

Printemps Bio is an annual event designed to promote organic farming in all its forms. Everywhere in France, it brings together those involved in organic farming and the general public

German :

Der Bio-Frühling ist ein jährlich stattfindender Höhepunkt, um die biologische Landwirtschaft in all ihren Formen zu präsentieren. In ganz Frankreich treffen sich die Akteure der Bio-Branche und die breite Öffentlichkeit

Italiano :

Printemps Bio è un grande evento organizzato ogni anno per promuovere l’agricoltura biologica in tutte le sue forme. Ovunque in Francia, riunisce gli operatori dell’agricoltura biologica e il pubblico in generale

Espanol :

Printemps Bio es un gran acontecimiento organizado cada año para promover la agricultura ecológica en todas sus formas. Reúne en toda Francia a los profesionales de la agricultura ecológica y al público en general

L’événement PRINTEMPS BIO EN MAYENNE CHEVRE GOURMANDE ET CIE Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme Mayenne Co