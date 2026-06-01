Montigny-le-Chartif

Printemps Bio Marché Fermier à la Ferme Beauchêne Paillot

2 Beau Chêne Montigny-le-Chartif Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 14:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Printemps Bio Marché Fermier à la Ferme Beauchêne Paillot

À l’occasion du 27ᵉ Printemps Bio, La Ferme Beauchêne Paillot vous ouvre ses portes pour un grand marché fermier ! Venez découvrir les saveurs de la ferme, rencontrer des producteurs bio passionnés et profiter d’un moment convivial au cœur de la nature. La Ferme Beauchêne Paillot est une ferme en Agriculture Biologique qui cultive avec passion légumes de saison, petits fruits rouges, arbres fruitiers et élève des poules pour des œufs frais.

Annick Detée y propose des paniers généreux issus directement de la ferme, ainsi qu’une future table gastronomique, La Table d’Annick , mettant à l’honneur une cuisine locale, créative et authentique.

Service de restauration sur place. Entrée gratuite. Atelier plans gratuit. Sur réservation obligatoire. Pour parents et enfants. .

2 Beau Chêne Montigny-le-Chartif 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 63 97 88 60 annick@detee.fr

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English :

Printemps Bio: Farmers’ Market at the Beauchêne Paillot Farm

L’événement Printemps Bio Marché Fermier à la Ferme Beauchêne Paillot Montigny-le-Chartif a été mis à jour le 2026-06-05 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE