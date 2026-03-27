Printemps Culturel 2026 MJC André Malraux de Montbard Montbard

Printemps Culturel 2026

MJC André Malraux de Montbard 5 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Montbard Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 09:00:00

fin : 2026-04-17 17:30:00

Date(s) :

2026-04-13

Du 13 au 17 avril c’est le Printemps Culturel à la MJC de Montbard !

Une semaine d’ateliers artistiques pour petit·es et grand·es.

Cette année le Printemps Culturel rassemble des ateliers variés menés par 8 artistes et intervenant·es.

De la création d’affiche en gravure avec Adeline Piovoso, à la sculpture en brioche avec Luca Guizzo et Vincent Nodale, les participant·es pourront goûter à plusieurs modes d’expression !

Les plus grand·es pourront s’essayer au journalisme en réalisant des interviews d’agriculteur·ices du coin à l’aide de marionnettes accompagné·es par la Cie La Bateleuse.

Sur la dernière matinée les 6-12 ans pourront profiter d’un dernier moment d’atelier-lecture de contes pendant que les plus grands terminent leurs interviews.

La semaine se conclura par une après-midi restitution-dégustation-karaoké où tout le monde est convié pour découvrir et apprécier le travail de la semaine et bien sûr goûter les brioches ! .

MJC André Malraux de Montbard 5 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 12 31 mjc.montbard@gmail.com

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English : Printemps Culturel 2026

L’événement Printemps Culturel 2026 Montbard a été mis à jour le 2026-03-27 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)