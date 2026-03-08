Printemps Culturel Etudiant Le Repère Jeunesse Aix-en-Provence

Printemps Culturel Etudiant

Du 30/03 au 11/04/2026, tous les jours. Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence

Début : 2026-03-30

fin : 2026-04-11

2026-03-30

Deux semaines à destination des étudiants aixois pour qu’ils découvrent toute la richesse culturelle et patrimoniale de leur ville d’études.

La Ville d’Aix-en-Provence en partenariat avec Aix-Marseille Université, le CROUS Aix-Marseille-Avignon, l’Ecole Supérieure d’Art, le Festival d’Aix et la Direction générale culture, patrimoine, musées et attractivités propose deux semaines culturelles riches à destination des étudiants aixois.



Forte de ses atouts culturels, artistiques et patrimoniaux, la Ville d’Aix-en-Provence souhaite favoriser l’accès à la culture pour les étudiants du territoire aixois, leur permettant de découvrir tous ses lieux incontournables. Ils pourront bénéficier d’un programme varié et gratuit durant toute les semaines proposées par le Repère Étudiant avec entre autres, des visites, conférences, ateliers, bons plans étudiants, soirées … et pourront participer au jeu Instagram qui débutera dès le lundi 30 mars.



L’édition 2026 propose un programme avec de nombreuses animations

● Toute la semaine JACES (Journées d’Arts et de Culture de l’Enseignement Supérieur), retrouvez le programme complet sur le site d’Aix Marseille Université

● Le 2 avril de 19h à minuit Soirée “Nocturne Étudiante” au Musée Granet

● Le 8 avril visite du patrimoine aixois

● Le 9 avril Visite et conférence. Ecole Supérieure d’Art d’Aix en Provence. Festival d’Aix, ateliers au Repère



Grand jeu Instagram.

Des places offertes pour différentes manifestations durant cette période

Entrées aux cinémas Aixois, places de concerts, entrées au Planétarium, places de théâtre… .

Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Two weeks dedicated to students in Aix-en-Provence to discover the cultural and heritage riches of their city of study.

