Printemps de Bourges Le W Soirée du Jeudi Bourges

16 avril 2026 à 19h

16 avril 2026

Une soirée électrique de pop, électro et rock au cœur du Printemps de Bourges au W !

Dans le cadre de la 50ème édition du Printemps de Bourges, la scène du W à Bourges accueille une soirée exceptionnelle le jeudi 16 avril 2026 à 19h.

Cette soirée met à l’honneur une programmation riche et variée, mêlant pop, électro et énergie festive, avec des artistes d’envergure tels que Charlotte Cardin, Ofenbach, Helena, Superbus et Suzane.

Lieu emblématique du festival Printemps de Bourges, le W devient pour l’occasion un rendez-vous incontournable des musiques actuelles, offrant une ambiance unique, conviviale et vibrante, idéale pour découvrir de grands noms comme des talents émergents.

Le Printemps de Bourges se poursuit jusqu’au 19 avril avec une programmation musicale foisonnante dans toute la ville. 55 .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 40

An electric evening of pop, electro and rock at the heart of Printemps de Bourges at the W!

