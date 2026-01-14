Printemps de Bourges Le W Soirée du Mercredi

Bourges Cher

Tarif : 55 – 55 – EUR

55

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 19:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Soirée du mercredi 15 avril au W

Cette soirée d’ouverture vous invite à vibrer au son de grandes voix de la scène musicale française et internationale avec Vanessa Paradis, Feu! Chatterton, Charlie Winston et Oxmo Puccino sur la scène du W, pour un moment unique mêlant pop, rock, chanson et rap.

Lieu emblématique du festival, Le W transformera Bourges en capitale des musiques actuelles, offrant une ambiance festive, conviviale et ouverte à tous les amateurs de sons puissants et d’artistes de renom.

Billetterie en ligne (sur le site officiel du Printemps de Bourges) réservez votre place dès maintenant pour vivre cette soirée d’ouverture du festival incontournable du printemps berruyer.

Le Printemps de Bourges se poursuit jusqu’au 19 avril avec une programmation musicale foisonnante dans toute la ville. 55 .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 40

English :

Wednesday evening, April 15 at W

