Printemps de Bourges Le W Soirée du Samedi (COMPLET)

Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Une soirée événement au W avec une affiche prestigieuse du Printemps de Bourges… déjà complète mais toujours à suivre !

Dans le cadre du Printemps de Bourges, la scène du W à Bourges accueille une grande soirée musicale le samedi 18 avril, réunissant des artistes majeurs de la scène actuelle pour une nuit intense !

Au programme, une affiche de premier plan mêlant énergie, diversité et performances scéniques, avec des artistes incontournables et des univers musicaux puissants Josman, La Mano 1.9, L2B, La Rvfleuze, Maureen et Danyl.

Attention cette soirée est actuellement complète.

Toutefois, vous pouvez

– activer une alerte afin d’être informé d’éventuelles remises en vente de billets,

– ou consulter la plateforme officielle de revente du Printemps de Bourges, accessible uniquement via le site officiel du festival (lien disponible sur cette fiche). .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening event at the W with a prestigious line-up from Printemps de Bourges? already sold out, but still to come!

L’événement Printemps de Bourges Le W Soirée du Samedi (COMPLET) Bourges a été mis à jour le 2026-01-14 par OT BOURGES