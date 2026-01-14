Printemps de Bourges Le W Soirée du Vendredi Bourges
Vivez une soirée explosive au W avec une programmation musicale éclectique et festive du Printemps de Bourges !
Dans le cadre de la 50ème édition du Printemps de Bourges, la scène du W à Bourges accueille une soirée exceptionnelle le vendredi 17 avril 2026 à 19h, réunissant une sélection d’artistes internationaux et de talents innovants pour une nuit vibrante de musiques actuelles.
Au programme de cette soirée Magic System, Delux, Biga*Ranx, Vladimir Cauchemar, ainsi que Mosimann pour une expérience musicale variée et dansante.
Lieu emblématique du festival Printemps de Bourges, le W se transforme pour l’occasion en un véritable carrefour des genres, offrant une ambiance conviviale, festive et rythmée.
Le Printemps de Bourges se poursuit jusqu'au 19 avril avec une programmation musicale foisonnante dans toute la ville.
English :
Experience an explosive evening at the W with an eclectic and festive program of music from Printemps de Bourges!
