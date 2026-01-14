Printemps de Bourges Le W Soirée du Vendredi

Bourges Cher

Tarif : 55 – 55 – EUR

55

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Vivez une soirée explosive au W avec une programmation musicale éclectique et festive du Printemps de Bourges !

Dans le cadre de la 50ème édition du Printemps de Bourges, la scène du W à Bourges accueille une soirée exceptionnelle le vendredi 17 avril 2026 à 19h, réunissant une sélection d’artistes internationaux et de talents innovants pour une nuit vibrante de musiques actuelles.

Au programme de cette soirée Magic System, Delux, Biga*Ranx, Vladimir Cauchemar, ainsi que Mosimann pour une expérience musicale variée et dansante.

Lieu emblématique du festival Printemps de Bourges, le W se transforme pour l’occasion en un véritable carrefour des genres, offrant une ambiance conviviale, festive et rythmée.

Billetterie en ligne pensez à réserver vos places !

Le Printemps de Bourges se poursuit jusqu’au 19 avril avec une programmation musicale foisonnante dans toute la ville. 55 .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience an explosive evening at the W with an eclectic and festive program of music from Printemps de Bourges!

L’événement Printemps de Bourges Le W Soirée du Vendredi Bourges a été mis à jour le 2026-01-14 par OT BOURGES