Printemps de Bourges Programmation du Dimanche COMPLET Bourges

Printemps de Bourges Programmation du Dimanche COMPLET

Printemps de Bourges Programmation du Dimanche COMPLET Bourges dimanche 19 avril 2026.

Printemps de Bourges Programmation du Dimanche COMPLET

Bourges Cher

Tarif : 60 – 60 – EUR
60
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Le festival du Printemps de Bourges revient pour sa 50ème édition.
Pour son dernier jour, le printemps propose une programmation qui fera danser tout le monde ! Gims et Linh vont faire le show et vous garantir un après-midi survolté ! 60  .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Printemps de Bourges festival returns for its 50th edition.

L’événement Printemps de Bourges Programmation du Dimanche COMPLET Bourges a été mis à jour le 2026-01-26 par OT BOURGES