Printemps de Bourges Programmation du Dimanche COMPLET Bourges
Début : 2026-04-19
2026-04-19
Le festival du Printemps de Bourges revient pour sa 50ème édition.
Pour son dernier jour, le printemps propose une programmation qui fera danser tout le monde ! Gims et Linh vont faire le show et vous garantir un après-midi survolté ! 60 .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 40
English :
The Printemps de Bourges festival returns for its 50th edition.
