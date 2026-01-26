Printemps de Bourges Programmation du Jeudi 16 Avril Bourges
Printemps de Bourges Programmation du Jeudi 16 Avril
Bourges Cher
Tarif : 10 – 10 – 55 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
2026-04-16
Le Printemps de Bourges revient pour une 50ème édition.
Pour l’occasion, plusieurs artistes se produiront sur scène dans divers salles de la ville. N’attendez plus et venez profiter de l’ambiance survoltée !
Billetterie en ligne pensez à réserver vos places !
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 40
English :
The Printemps de Bourges festival returns for its 50th edition.
L’événement Printemps de Bourges Programmation du Jeudi 16 Avril Bourges a été mis à jour le 2026-01-23 par OT BOURGES