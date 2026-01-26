Printemps de Bourges Programmation du Mardi Bourges

Printemps de Bourges Programmation du Mardi

7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : 49 – 49 – 69 EUR

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

2026-04-14

Mardi 14 avril, le Printemps de Bourges frappe fort avec des concerts exceptionnels, portées par la présence mythique de Patti Smith.

Une invitation à vivre la musique en grand, au cœur de la ville, dans une ambiance unique et festive.

Que l’on soit passionné de rock, curieux de nouvelles scènes ou simplement festivalier en quête de grands moments, cette première soirée s’annonce comme un temps fort incontournable du Printemps de Bourges.

Tout au long du festival, plusieurs salles de Bourges vibreront au rythme d’une programmation riche et éclectique, fidèle à l’ADN du festival audace artistique, rencontres musicales et découvertes.

Billetterie en ligne pensez à réserver vos places ! Le Printemps de Bourges se poursuit jusqu’au 19 avril avec une programmation musicale foisonnante dans toute la ville. 49 .

7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 40

English :

On Tuesday April 14, the Printemps de Bourges festival hits back with a series of exceptional concerts, highlighted by the legendary presence of Patti Smith.

