Printemps de Bourges- Programmation du Mercredi 15 Avril

Bourges Cher

Tarif : 10 – 10 – 55 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Mercredi 15 avril, le Printemps de Bourges poursuit son effervescence avec une nouvelle journée de concerts intenses et de découvertes musicales.

Bourges continue de vibrer au rythme du Printemps avec une programmation riche et variée, fidèle à l’esprit du festival.

Des salles emblématiques de la ville aux scènes plus intimistes, les concerts s’enchaînent tout au long de la journée et de la soirée, offrant un large panorama de styles et d’univers musicaux.

Entre artistes confirmés, talents émergents et propositions audacieuses, cette journée invite les festivaliers à multiplier les expériences et à se laisser surprendre.

Ambiance festive, rencontres artistiques et énergie collective font de ce mercredi un moment incontournable pour vivre pleinement le Printemps de Bourges, au cœur de la ville et de sa scène musicale foisonnante.

Billetterie en ligne pensez à réserver vos places !

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 40

English :

On Wednesday April 15, Printemps de Bourges continues its effervescence with another day of intense concerts and musical discoveries.

