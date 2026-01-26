Printemps de Bourges Programmation du Samedi 18 Avril

Bourges Cher

Tarif : 10 – 10 – 50 EUR

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Le Printemps de Bourges revient pour une nouvelle édition.

Le Printemps de Bourges revient pour une nouvelle édition.

N'attendez plus et venez découvrir les nombreux artistes présents pour l'occasion. De belles journées musicales en perspective !

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 40

Printemps de Bourges is back for another edition.

