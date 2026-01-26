Printemps de Bourges Programmation du Samedi 18 Avril Bourges
Printemps de Bourges Programmation du Samedi 18 Avril Bourges samedi 18 avril 2026.
Printemps de Bourges Programmation du Samedi 18 Avril
Bourges Cher
Tarif : 10 – 10 – 50 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Le Printemps de Bourges revient pour une nouvelle édition.
N’attendez plus et venez découvrir les nombreux artistes présents pour l’occasion. De belles journées musicales en perspective ! 10 .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Printemps de Bourges is back for another edition.
L’événement Printemps de Bourges Programmation du Samedi 18 Avril Bourges a été mis à jour le 2026-01-23 par OT BOURGES