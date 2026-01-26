Printemps de Bourges Programmation du Vendredi 17 Avril Bourges

Printemps de Bourges Programmation du Vendredi 17 Avril

Vendredi 17 avril, le Printemps de Bourges bat son plein avec une journée de concerts vibrante et festive aux quatre coins de la ville.

Tout au long de la journée et jusqu’au bout de la nuit, les scènes de Bourges accueillent une succession de concerts mêlant énergie live, diversité musicale et découvertes artistiques.

Des salles emblématiques aux lieux plus intimistes, la ville se transforme en véritable terrain de jeu musical, où chaque concert est une invitation à vibrer, danser et partager. Cette journée s’adresse autant aux festivaliers aguerris qu’aux curieux venus vivre l’ambiance unique du Printemps de Bourges, dans une atmosphère conviviale et résolument festive.

Un rendez-vous incontournable pour profiter pleinement du festival et de l’effervescence culturelle berruyère.

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 40

