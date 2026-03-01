Printemps de Fresne Salle polyvalente de L’Espelan Fresne-le-Plan

Printemps de Fresne

Salle polyvalente de L’Espelan 160 Rue du Val Ramier Fresne-le-Plan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28 23:30:00

Date(s) :

2026-03-28

L’association du Fresne et du Tilleul vous invite à fêter l’arrivée du printemps ce samedi 28 mars.

Rendez-vous à la salle polyvalente de L’Espelan de Fresne-le-Plan à 20h pour une soirée rock animée par les concerts des groupes Old Puppies et Reset .

Buvette et restauration sur place

Réservation conseillée.

Venez nombreux ! .

Salle polyvalente de L’Espelan 160 Rue du Val Ramier Fresne-le-Plan 76520 Seine-Maritime Normandie +33 7 67 51 08 15 assofresnetilleul@gmail.com

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English : Printemps de Fresne

L’événement Printemps de Fresne Fresne-le-Plan a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin