Printemps de Fresne Salle polyvalente de L’Espelan Fresne-le-Plan
Printemps de Fresne Salle polyvalente de L’Espelan Fresne-le-Plan samedi 28 mars 2026.
Printemps de Fresne
Salle polyvalente de L’Espelan 160 Rue du Val Ramier Fresne-le-Plan Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28 23:30:00
Date(s) :
2026-03-28
L’association du Fresne et du Tilleul vous invite à fêter l’arrivée du printemps ce samedi 28 mars.
Rendez-vous à la salle polyvalente de L’Espelan de Fresne-le-Plan à 20h pour une soirée rock animée par les concerts des groupes Old Puppies et Reset .
Buvette et restauration sur place
Réservation conseillée.
Venez nombreux ! .
Salle polyvalente de L’Espelan 160 Rue du Val Ramier Fresne-le-Plan 76520 Seine-Maritime Normandie +33 7 67 51 08 15 assofresnetilleul@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Printemps de Fresne
L’événement Printemps de Fresne Fresne-le-Plan a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin