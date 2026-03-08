Printemps de Haute-Corrèze Parcours à l’envers et à l’endroit CDMA Égletons

Printemps de Haute-Corrèze Parcours à l’envers et à l’endroit

CDMA 2 avenue d'Orluc Égletons Corrèze

Tarif : 10 EUR

Date : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Découverte et atelier Micro-Folie

Artiste en résidence à la Micro-Folie, Brontë Scott présente sa démarche artistique puis anime un atelier autour des cabanes fantastiques. Les participant·es construiront collectivement une cabane ornée de vitraux en papier inspirés du bestiaire médiéval.

Pause déjeuner au Trobar Café à Moustier-Ventadour (entrée-plat-dessert inclus, hors boisson).

Vernissage d’expositions les dessinateurs de Lapleau et les enfants de l’accueil de loisirs de Darnets présentent dessins, photos et œuvres autour du thème des cabanes.

Atelier haïku et arts plastiques avec Isabelle Baudement et Barbara Paczula

Lecture de contes par Sophie Molet autour des cabanes du monde.

La journée se termine par un apéritif convivial.

Déplacements en véhicule personnel Réservation obligatoire. .

