Printemps de la biodiversité Balade botanique et initiation à la reliance végétale Place de l’église Plazac

Printemps de la biodiversité Balade botanique et initiation à la reliance végétale

Place de l’église 3 Rue du Repos Plazac Dordogne

Gratuit

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

2026-04-05

13h45 17h. Venez découvrir et reconnaître les espèces endémiques ou exotiques. La balade sera ponctuée d’exercices de Reliance Végétale. Dès 8 ans. Places limitées. Sur réservation. Gratuit

Partez en balade botanique sur les côteaux calcaires avec Nathalie Genthial (praticienne herboriste) pour une immersion au coeur de la biodiversité. Venez découvrir et reconnaître les espèces endémiques ou exotiques. Saurez-vous deviner quels sont les enjeux de préservation de la transition écologique ?

La balade sera ponctuée d’exercices de Reliance Végétale une approche sensible et politique de notre reconnexion à la nature.

A partir de 8 ans. Prévoir des chaussures de marche.

Places limitées. Réservation obligatoire. .

Place de l’église 3 Rue du Repos Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 70 70

English : Printemps de la biodiversité Balade botanique et initiation à la reliance végétale

1.45pm 5pm. Discover and recognize endemic and exotic species. The walk will be punctuated by Plant Reliance exercises. Ages 8 and up. Places limited. Reservations required. Free

