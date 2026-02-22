Printemps de la biodiversité Sortie nocturne à la rencontre des amphibiens Stade de Limeuil Limeuil
Stade de Limeuil Route de Saint Martin Limeuil Dordogne
19h 22h. Balade nocturne à la rencontre des espèces d’amphibiens de la région crapauds, grenouilles, tritons et autres mystérieuses salamandres. Places limitées. Sur réservation. Gratuit
Préparez-vous pour une balade nocturne pleine de découvertes ! Accompagnés d’un herpétologue de l’association Cistude Nature, vous irez à la rencontre des espèces d’amphibiens de la région crapauds, grenouilles, tritons et autres mystérieuses salamandres.
Lampe torche obligatoire, bottes recommandées.
Places limitées. Inscription obligatoire.
Rendez-vous au stade de Limeuil avant covoiturage vers le site d’observation. .
Stade de Limeuil Route de Saint Martin Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 70 70
English : Printemps de la biodiversité Sortie nocturne à la rencontre des amphibiens
7pm 10pm. A nocturnal walk to discover the region’s amphibian species: toads, frogs, newts and other mysterious salamanders. Places limited. Reservations required. Free
