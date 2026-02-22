Printemps de la biodiversité Sortie nocturne à la rencontre des amphibiens Stade de Limeuil Limeuil

Printemps de la biodiversité Sortie nocturne à la rencontre des amphibiens

Stade de Limeuil Route de Saint Martin Limeuil Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

19h 22h. Balade nocturne à la rencontre des espèces d’amphibiens de la région crapauds, grenouilles, tritons et autres mystérieuses salamandres. Places limitées. Sur réservation. Gratuit

Préparez-vous pour une balade nocturne pleine de découvertes ! Accompagnés d’un herpétologue de l’association Cistude Nature, vous irez à la rencontre des espèces d’amphibiens de la région crapauds, grenouilles, tritons et autres mystérieuses salamandres.

Lampe torche obligatoire, bottes recommandées.

Places limitées. Inscription obligatoire.

Rendez-vous au stade de Limeuil avant covoiturage vers le site d’observation. .

Stade de Limeuil Route de Saint Martin Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 70 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Printemps de la biodiversité Sortie nocturne à la rencontre des amphibiens

7pm 10pm. A nocturnal walk to discover the region’s amphibian species: toads, frogs, newts and other mysterious salamanders. Places limited. Reservations required. Free

L’événement Printemps de la biodiversité Sortie nocturne à la rencontre des amphibiens Limeuil a été mis à jour le 2026-02-19 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère