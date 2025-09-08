Printemps de la clarinette Haguenau

Printemps de la clarinette Haguenau dimanche 29 mars 2026.

Printemps de la clarinette

11 rue Meyer Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 20:00:00

fin : 2026-03-29 23:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Intitulé Une Histoire en Forêt , ce conte musical commandé à Sylvain Marchal plonge les jeunes clarinettistes dans l’univers de la Forêt d’Exception de Haguenau. Cette création met également en lumière des œuvres de compositeurs alsaciens comme Gabriel Mattei, Gustave Winkler et Sylvain Dedenon. Un événement qui valorise la clarinette et les talents locaux tout en renforçant les liens entre enseignement artistique et pratique musicale.

Intitulé Une Histoire en Forêt , ce conte musical commandé à Sylvain Marchal plonge les jeunes clarinettistes dans l’univers de la Forêt d’Exception de Haguenau. Cette création met également en lumière des œuvres de compositeurs alsaciens comme Gabriel Mattei, Gustave Winkler et Sylvain Dedenon. Un événement qui valorise la clarinette et les talents locaux tout en renforçant les liens entre enseignement artistique et pratique musicale.

N’hésitez plus et venez découvrir ce spectacle inédit au cœur de notre patrimoine régional. .

11 rue Meyer Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 40 40 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

Entitled « Une Histoire en Forêt », this musical tale commissioned from Sylvain Marchal plunges the young clarinettists into the world of the Forêt d?Exception de Haguenau. It also features works by Alsatian composers such as Gabriel Mattei, Gustave Winkler and Sylvain Dedenon. An event that promotes the clarinet and local talent, while strengthening the links between artistic education and musical practice.

German :

Dieses von Sylvain Marchal in Auftrag gegebene musikalische Märchen mit dem Titel « Une Histoire en Forêt » (Eine Geschichte im Wald) lässt die jungen Klarinettisten in die Welt des Ausnahmewaldes von Haguenau eintauchen. Diese Uraufführung beleuchtet auch Werke von elsässischen Komponisten wie Gabriel Mattei, Gustave Winkler und Sylvain Dedenon. Ein Ereignis, das die Klarinette und lokale Talente aufwertet und gleichzeitig die Verbindungen zwischen Kunstunterricht und Musikpraxis stärkt.

Italiano :

Intitolato « Une Histoire en Forêt », questo racconto musicale commissionato a Sylvain Marchal immerge i giovani clarinettisti nel mondo dell’eccezionale foresta di Haguenau. Il concerto presenta anche opere di compositori alsaziani come Gabriel Mattei, Gustave Winkler e Sylvain Dedenon. Un evento che promuove il clarinetto e i talenti locali, rafforzando al contempo i legami tra formazione artistica e pratica musicale.

Espanol :

Titulado « Une Histoire en Forêt », este cuento musical encargado a Sylvain Marchal sumerge a los jóvenes clarinetistas en el mundo del excepcional bosque de Haguenau. También incluye obras de compositores alsacianos como Gabriel Mattei, Gustave Winkler y Sylvain Dedenon. Un evento que promueve el clarinete y el talento local, al tiempo que refuerza los vínculos entre la educación artística y la práctica musical.

L’événement Printemps de la clarinette Haguenau a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau