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Printemps de la Glacière Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul

Printemps de la Glacière Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul

Printemps de la Glacière Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Etang de la Glacière

Adresse : 128 route de l'étang

Ville : 40990 Saint-Vincent-de-Paul

Département : Landes

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Tarif réduit

Saint-Vincent-de-Paul

Printemps de la Glacière

Etang de la Glacière 128 route de l’étang Saint-Vincent-de-Paul Landes

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 09:00:00
fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :
2026-05-31

Marché aux plantes pépinières, horticulteurs, plants bio, rosiers, plantes vivaces, plantes carnivores, etc..
Restauration et buvette sur place
Aire de jeux et tyrolienne pour les enfants.   .

Etang de la Glacière 128 route de l’étang Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 97 79 33  communication@saintvincentdepaul.fr

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English : Printemps de la Glacière

L’événement Printemps de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Grand Dax

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