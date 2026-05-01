Printemps de la Glacière Etang de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul

Saint-Vincent-de-Paul

Printemps de la Glacière

Etang de la Glacière 128 route de l’étang Saint-Vincent-de-Paul Landes

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Marché aux plantes pépinières, horticulteurs, plants bio, rosiers, plantes vivaces, plantes carnivores, etc..

Restauration et buvette sur place

Aire de jeux et tyrolienne pour les enfants. .

Etang de la Glacière 128 route de l’étang Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 97 79 33 communication@saintvincentdepaul.fr

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English : Printemps de la Glacière

L’événement Printemps de la Glacière Saint-Vincent-de-Paul a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Grand Dax