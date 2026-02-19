Printemps de la Gravière Le Noyer
Printemps de la Gravière Le Noyer samedi 25 avril 2026.
Printemps de la Gravière
Le Noyer Cher
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00
2026-04-25
Vannerie, poterie, librairie, plants maraichers, miel, musique…
Tous les arts ruraux disponibles sur place !
Rejoignez-nous à La Gravière pour une journée conviviale dédiée à la nature et à l’artisanat. De 10h00 à 19h00, profitez d’une expo-vente regroupant vannerie, poterie, librairie, plants maraîchers, miel et bien plus encore ! Balades naturalistes, musique, visites, boissons et pâtisseries agrémenteront cette belle journée printanière.
Atelier cyanotype et gravure. .
Le Noyer 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 70 46 asso.lagraviere@laposte.net
English :
Basketry, pottery, bookshop, market garden plants, honey, music…
All the rural arts available on site!
Guided plant walks.
