PRINTEMPS DE LA MUSIQUE ANCIENNE EN MAYENNE FONTAINE DANIEL Saint-Georges-Buttavent

FONTAINE DANIEL Chapelle Saint- Michel Saint-Georges-Buttavent Mayenne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2025-09-27 17:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
La 5ᵉ édition du festival Le Printemps de la Musique Ancienne en Mayenne, qui se tiendra du 26 au 28 septembre.
Samedi 27 septembre 2025 à 17h
Chapelle Saint-Michel, Fontaine Daniel
Los Pasos perdidos Musiques médiévales, traditions sud-américaines et civilisations précolombiennes .
FONTAINE DANIEL Chapelle Saint- Michel Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 88 27 26 musiqueancienne.mayenne@gmail.com
English :
The 5? edition of the festival Le Printemps de la Musique Ancienne en Mayenne, to be held from September 26 to 28.
German :
Ausgabe des Festivals Le Printemps de la Musique Ancienne en Mayenne, das vom 26. bis 28. September stattfindet.
Italiano :
La quinta edizione del festival Le Printemps de la Musique Ancienne en Mayenne si terrà dal 26 al 28 settembre.
Espanol :
La 5ª edición del festival Le Printemps de la Musique Ancienne en Mayenne se celebrará del 26 al 28 de septiembre.
