PRINTEMPS DE LA MUSIQUE ANCIENNE EN MAYENNE FONTAINE DANIEL Saint-Georges-Buttavent

FONTAINE DANIEL Chapelle Saint- Michel Saint-Georges-Buttavent Mayenne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-09-27 17:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

La 5ᵉ édition du festival Le Printemps de la Musique Ancienne en Mayenne, qui se tiendra du 26 au 28 septembre.

Samedi 27 septembre 2025 à 17h

Chapelle Saint-Michel, Fontaine Daniel

Los Pasos perdidos Musiques médiévales, traditions sud-américaines et civilisations précolombiennes .

FONTAINE DANIEL Chapelle Saint- Michel Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 61 88 27 26 musiqueancienne.mayenne@gmail.com

English :

The 5? edition of the festival Le Printemps de la Musique Ancienne en Mayenne, to be held from September 26 to 28.

German :

Ausgabe des Festivals Le Printemps de la Musique Ancienne en Mayenne, das vom 26. bis 28. September stattfindet.

Italiano :

La quinta edizione del festival Le Printemps de la Musique Ancienne en Mayenne si terrà dal 26 al 28 settembre.

Espanol :

La 5ª edición del festival Le Printemps de la Musique Ancienne en Mayenne se celebrará del 26 al 28 de septiembre.

