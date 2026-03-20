Printemps de la musique ancienne Masterclass de flûte à bec Rue des Réparatrices Pau

Printemps de la musique ancienne Masterclass de flûte à bec

Rue des Réparatrices Auditorium des réparatrices Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

MASTERCLASS DE FLÛTE À BEC AVEC CONRAD STEINMANN

Auditorium des Réparatrices

Flûtiste suisse de renommée internationale, Conrad Steinmann a étudié la flûte à la Schola Cantorum Basiliensis, auprès de Hans-Martin

Linde. Lauréat en 1972 du premier concours international de flûte à bec de Bruges, il a mené parallèlement une carrière d’interprète

et d’enseignant. Il a enseigné à l’Académie de musique de Zurich jusqu’en 1982, puis à la Schola Cantorum Basiliensis de 1982 à 2019.

Entrée libre sur réservation via MaVilleFacile ou pau.fr .

Rue des Réparatrices Auditorium des réparatrices Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

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English : Printemps de la musique ancienne Masterclass de flûte à bec

L’événement Printemps de la musique ancienne Masterclass de flûte à bec Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau