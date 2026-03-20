Printemps de la musique ancienne Masterclass de flûte à bec Rue des Réparatrices Pau
Printemps de la musique ancienne Masterclass de flûte à bec Rue des Réparatrices Pau samedi 28 mars 2026.
Printemps de la musique ancienne Masterclass de flûte à bec
Rue des Réparatrices Auditorium des réparatrices Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
MASTERCLASS DE FLÛTE À BEC AVEC CONRAD STEINMANN
Auditorium des Réparatrices
Flûtiste suisse de renommée internationale, Conrad Steinmann a étudié la flûte à la Schola Cantorum Basiliensis, auprès de Hans-Martin
Linde. Lauréat en 1972 du premier concours international de flûte à bec de Bruges, il a mené parallèlement une carrière d’interprète
et d’enseignant. Il a enseigné à l’Académie de musique de Zurich jusqu’en 1982, puis à la Schola Cantorum Basiliensis de 1982 à 2019.
Entrée libre sur réservation via MaVilleFacile ou pau.fr .
Rue des Réparatrices Auditorium des réparatrices Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08
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English : Printemps de la musique ancienne Masterclass de flûte à bec
L’événement Printemps de la musique ancienne Masterclass de flûte à bec Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau