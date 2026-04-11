Printemps de la patinoire Troyes
Printemps de la patinoire Troyes dimanche 12 avril 2026.
Troyes
Printemps de la patinoire
Patinoire des 3 Seine Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-12
Du 12 au 23 avril 2026, la patinoire se met aux couleurs du printemps et propose de nombreuses animations, ouvertes à tous et sans inscription
> Dimanche 12 avril, à 10h Dessine-moi un œuf (Peinture sur glace, dessine un élément de Pâques, du printemps…)
> Mercredi 15 avril, à 14h30 Chasse aux œufs (Remplis la boite à œufs, grâce aux œufs cachés à la patinoire, et viens récupérer ta surprise)
> Vendredi 17 avril, 21h à minuit Course des lapins (Qui sera le plus rapide ? Course de vitesse, petit saut de lapin…)
> Dimanche 19 avril 10h-12h Dernier jardin des glace de la saison
> Lundi 20 avril, à 10h Lapins déménageurs (Quelle équipe, celle des lapins ou celle des poules, nous ramènera le plus d’œufs dans sa maison ?)
> Jeudi 23 avril, 21h à minuit Vise et tir (Seras-tu la meilleure poule des 3 Seine, pour viser 5 œufs et remporter une surprise ?)
Pendant les vacances de printemps, la patinoire est ouverte tous les jours. .
Patinoire des 3 Seine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 34 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Printemps de la patinoire Troyes a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- CELIBATAIRES LE TROYES FOIS PLUS Troyes 11 avril 2026
- Rencontre avec Isaac Azancot Troyes 11 avril 2026
- Scènoblique Causerie Troyes 11 avril 2026
- Célibataires Troyes 11 avril 2026
- BLACKO Troyes 12 avril 2026