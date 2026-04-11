Troyes

Printemps de la patinoire

Patinoire des 3 Seine Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-12

Du 12 au 23 avril 2026, la patinoire se met aux couleurs du printemps et propose de nombreuses animations, ouvertes à tous et sans inscription



> Dimanche 12 avril, à 10h Dessine-moi un œuf (Peinture sur glace, dessine un élément de Pâques, du printemps…)



> Mercredi 15 avril, à 14h30 Chasse aux œufs (Remplis la boite à œufs, grâce aux œufs cachés à la patinoire, et viens récupérer ta surprise)



> Vendredi 17 avril, 21h à minuit Course des lapins (Qui sera le plus rapide ? Course de vitesse, petit saut de lapin…)



> Dimanche 19 avril 10h-12h Dernier jardin des glace de la saison



> Lundi 20 avril, à 10h Lapins déménageurs (Quelle équipe, celle des lapins ou celle des poules, nous ramènera le plus d’œufs dans sa maison ?)



> Jeudi 23 avril, 21h à minuit Vise et tir (Seras-tu la meilleure poule des 3 Seine, pour viser 5 œufs et remporter une surprise ?)



Pendant les vacances de printemps, la patinoire est ouverte tous les jours. .

Patinoire des 3 Seine Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 34 20

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English :

L’événement Printemps de la patinoire Troyes a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne