Printemps de la Photo

Salle des Spectacles Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Le Printemps de la photo le Club Photo Grand-Angle Barbezieux investit la salle de spectacle du Logis de Plaisance pour vous présenter des expositions de photos et un concours dont le thème est Histoire d’eau . Programme en pièce jointe.

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Salle des Spectacles Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine grand.angle.photoclub@gmail.com

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English : Printemps de la Photo

Le Printemps de la Photo: the Grand-Angle Barbezieux Photography Club takes over the Logis de Plaisance theatre to present photo exhibitions and a competition on the theme of ‘Water Stories’. Programme attached.

L’événement Printemps de la Photo Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme du Sud Charente