Printemps de la poésie Poésie en voyages Châtillon-Coligny
Printemps de la poésie Poésie en voyages Châtillon-Coligny jeudi 26 mars 2026.
Printemps de la poésie Poésie en voyages
Châtillon-Coligny Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 16:30:00
fin : 2026-03-27 18:30:00
Date(s) :
2026-03-26 2026-03-28
Printemps de la poésie Poésie en voyages
Printemps de la poésie Poésie en voyage . Du rêve dans vos bagages. Inauguration mercredi 25 mars 18h. Ouverture au public jeudi 26 et vendredi 27 mars 16h30-18h30 et samedi 28 mars 10h-11h45 .
Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 50 11
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Printemps de la poésie Poetry on the move
L’événement Printemps de la poésie Poésie en voyages Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-03-22 par OT GATINAIS SUD