Printemps de la poésie Poésie en voyages

Châtillon-Coligny Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 16:30:00

fin : 2026-03-27 18:30:00

Date(s) :

2026-03-26 2026-03-28

Printemps de la poésie Poésie en voyages

Printemps de la poésie Poésie en voyage . Du rêve dans vos bagages. Inauguration mercredi 25 mars 18h. Ouverture au public jeudi 26 et vendredi 27 mars 16h30-18h30 et samedi 28 mars 10h-11h45 .

Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 50 11

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English :

Printemps de la poésie Poetry on the move

L’événement Printemps de la poésie Poésie en voyages Châtillon-Coligny a été mis à jour le 2026-03-22 par OT GATINAIS SUD