Printemps de la Sculpture au musée Rodin – Meudon Musée Rodin – Meudon Meudon

Les 28 et 29 mars 2026, le musée Rodin – Meudon rouvre ses portes à l’occasion du Printemps de la Sculpture. Le temps d’un week-end festif et gratuit pour tous, découvrez la villa des Brillants et ses espaces à travers une programmation dédiée : visites guidées, ateliers artistiques, démonstrations et rencontres, au cœur de ce lieu emblématique de création, d’expérimentation et de vie d’Auguste Rodin.

Pour en savoir plus : Printemps de la Sculpture 2026 | Musée Rodin

Au programme

Samedi et dimanche matin

Visites éclair « Dans l’intimité de la création »

Une conférencière retrace l’histoire de cette maison-atelier qu’Auguste Rodin et Rose Beuret habitèrent durant près d’un quart de siècle.

11h, 11h30 et 12h | À partir de 12 ans.

Samedi et dimanche Après-midi

Atelier participatif en famille

Explorez la pratique de la sculpture dans l’espace d’atelier accompagnés par une artiste.

De 14h30 à 17h30 | À partir de 4 ans.

Initiation « Aquarelle au jardin »

Guidés par une plasticienne, à la découverte des principes essentiels de cette technique de dessin, laissez libre cours à votre créativité en vous imprégnant des paysages et de l’ambiance bucolique de cet écrin de verdure.

De 15h30 à 17h30 | À partir de 12 ans.

Samedi après-midi

Parole aux élèves autour de leur installation inspirée du Monument à Puvis de Chavannes

Dans le cadre d’un projet d’éducation artistique et culturelle mené avec les élèves du lycée Germaine Tillion du Bourget (93), une installation monumentale créée au fil de l’année scolaire, inspirée du Monument à Puvis de Chavannes d’Auguste Rodin, sera exposée dans la Galerie des plâtres.

Présentation en continu de 15h à 16h

Cocyclette : parcours vélo-sculpture

Sillonnez le territoire de Meudon-Clamart à vélo pour partir à la rencontre des collections de sculptures du musée d’art et d’histoire de Meudon, du Hangar Y et du musée Rodin – Meudon.

Réservation sur exploreparis.com/fr

En continu pendant tout le week-end

Pratique du dessin en autonomie dans la Galerie des plâtres

Essayez-vous au dessin en vous inspirant des chefs-d’œuvre de Rodin grâce au matériel mis à votre disposition tout au long de la journée.

Portes ouvertes de la Maison des Ateliers de La Source Garouste – Des Brillants

Découvrez l’œuvre des artistes en résidence, Lou Cruard et Pierre Genouvrier, et rencontrez les sur place pour une discussion autour de leur travail.

Pique-nique possible dans le jardin

À l’occasion du Printemps de la Sculpture, profitez d’un week-end riche en animations inaugurant la réouverture du musée Rodin – Meudon !

Du samedi 28 mars 2026 au dimanche 29 mars 2026 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-28T11:00:00+01:00

fin : 2026-03-29T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-28T10:00:00+02:00_2026-03-28T18:00:00+02:00;2026-03-29T10:00:00+02:00_2026-03-29T18:00:00+02:00

Musée Rodin – Meudon 19 Avenue Auguste Rodin 92190 92190 Meudon, FranceMeudon

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