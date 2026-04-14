Printemps de La Seine à vélo, Vieux-Port, Vieux-Port

Printemps de La Seine à vélo Dimanche 26 avril, 10h00 Vieux-Port Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

Le compte à rebours est lancé, le décor est prêt : Le Printemps de La Seine à vélo peut commencer !

Préparez-vous à une journée riche en découvertes et échanges !

Une journée festive et sportive au fil de l’eau est organisée sur les quais à Vieux-Port. Plusieurs balades à vélo sont proposées le matin, avec des départs depuis Pont-Audemer et la Maison du Parc vers Vieux-Port.

Au programme également sur place :

• accueil des cyclistes

• découverte du vélo à assistance électrique

• atelier de réparation vélo

• animations l’après-midi (kayak, balades pédestres, musique, etc.)

Lieu : Sur les quais – 4 rue du Professeur Lemariey, 27680 Vieux-Port

⏰ Départs des balades vélos: arrivée à 9h30 pour un départ à 10h

️ Participation gratuite (inscription obligatoire pour certaines balades)

Plus d’informations : roumoiseine.fr

Vieux-Port 4 rue du Professeur Lemariey, 27680 Vieux-Port Vieux-Port 27680 Eure Normandie

Le décor est prêt : Le Printemps de La Seine à vélo peut commencer ! Cette journée est l’occasion de découvrir La Seine à Vélo, La route des chaumières, notre patrimoine et les paysages de la Seine

@Roumois seine 2026