Printemps de labiodiversité Soirée accès à une alimentation durable Pôle d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies

Printemps de labiodiversité Soirée accès à une alimentation durable

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies Dordogne

18h. Soirée conviviale autour de l’alimentation durable et de qualité. Exposition, projection d’un documentaire, buffet paysan et solidaire. Tout public. Sans réservation. Participation libre

L’association Banzai vous invite à une soirée conviviale autour de l’accès à une alimentation durable et de qualité.

A 18h, venez découvrir l’exposition inédite Portraits de paysan.ne.s de Dordogne par Alice Pecharman.

À 19h, place au Collectif les Pieds dans le Plat. Présentation du collectif et projection du documentaire fait maison le ventre de l’école les cuisines de la nation de Geneviève Zoïa, laurent Visier et Giacoma Marsi. Suivie d’un temps d’échanges, d’anecdotes gesticulées et d’un buffet paysan et solidaire.

Prix libre Sans réservation, tout public. .

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 48 61 02

English : Printemps de labiodiversité Soirée accès à une alimentation durable

18h. A convivial evening focusing on sustainable, high-quality food. Exhibition, documentary screening, farmers’ buffet. Open to all. No reservation required. Free admission

